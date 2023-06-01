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UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla, Roma’yı yenip şampiyon oldu

Sevilla ile Roma takımları, UEFA Avrupa Ligi final maçında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya ekibi Roma'yı penaltılarla mağlup eden İspanya temsilcisi Sevilla, turnuvadaki 7. şampiyonluğunu elde etti. Roma oyuncusu Paulo Dybala karşılaşmanın ardından üzüntü yaşadı. Sevilla- Roma maçının skoru, goller ve özet ile ilgili detaylar haberimizde.

10:06 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sevilla- Roma

Sevilla- Roma

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaştı. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi.

SEVİLLA- ROMA MAÇIN KADROSU

Sevilla mücadeleye, "Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Alex Telles, Fernando, Rakitic, Torres, Ocampos, Gil, En-Nesyri" ilk 11'iyle başladı. Roma ise "Patricio, Ibanez, Mancini, Smaling, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham" kadrosuyla sahada yer aldı.

SEVİLLA-ROMA MAÇIN SKORU

Büyük çekişmeye sahne olan dev maçın 35'inci dakikasında Roma'nın golünü Dybala kaydederken, Sevilla'nın golu ise 55'inci dakikada Mancini'nin kendi filelerini havalandırmasıyla geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

PENALTILAR

SEVILLA: Ocampos, Lamela, Rakitic, Montiel.

ROMA: Cristante, Mancini (Kaçırdı), Ibanez (Kaçırdı).

SEVILLA 7. KEZ KAZANDI

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Sevilla, 7'nci kez yer aldığı finalde penaltılar sonucunda rakibini 4-1 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. İspanya ekibi 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 yıllarında da kupayı kazanan ekip olmuştu.

ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE BAŞLADI

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ise final maçına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, 90'ıncı dakikada yerini Nicola Zalewski'ye bıraktı.



#Sevilla
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#UEFA Avrupa Ligi
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