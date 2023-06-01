UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaştı. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi.

Büyük çekişmeye sahne olan dev maçın 35'inci dakikasında Roma'nın golünü Dybala kaydederken, Sevilla'nın golu ise 55'inci dakikada Mancini'nin kendi filelerini havalandırmasıyla geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Sevilla, 7'nci kez yer aldığı finalde penaltılar sonucunda rakibini 4-1 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. İspanya ekibi 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 yıllarında da kupayı kazanan ekip olmuştu.