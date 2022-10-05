ÖZET: Ajax 1-6 Napoli | Hollanda devi tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında 6 gol yedi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Ajax, Napoli'yi konuk etti. Fransız hakem François Letexier'nin yönettiği maça iyi başlayan ev sahibi, 9. dakikada Mohammed Kudus'ün golüyle öne geçti. İyi bir başlangıç yapan ve golü bulan Ajax için kalan dakikalar kabus gibi geçerken Johan Cruyff Arena'da Napoli fırtınası esti.

Ajax Napoli maçı kritik pozisyonu

Ajax 1-6 Napoli maçı özeti

18. dakikada Giacomo Raspadori ile eşitliği yakalayan İtalyan ekibi, 33. dakikada Giovanni Di Lorenzo ile skor üstünlüğünü eline aldı. 45. dakikada Piotr Zielinski ile farkı 2'ye çıkaran konuk takım, ikinci yarıda da durmadı.

47. dakikada bir kez daha sahne alan Giacomo Raspadori, kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü Ajax ağlarına bıraktı. Ev sahibine top göstermeyen İtalyan devi, 63. dakikada Khvicha Kvaratskhelia 5. golü bulurken skor perdesini kapatan isim 81. dakikada Giovanni Simeone oldu.

REKLAM

Sahadan 6-1 galip ayrılarak güçlü rakibini adeta darmadağın ederek güç gösterisi yapan Luciano Spalletti'nin öğrencileri, 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. 73. dakikada Dusan Tadic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Ajax ise 3 puanda kaldı, 3. sırada haftayı kapattı. Alfred Schreuder yönetimindeki Ajax, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında 6 gol yedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç sonuçları

Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0

Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6

B Grubu

Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0

- C Grubu

Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0

- D Grubu

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0

Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1

ÖZGÜN ÖZET | İnter - Barcelona: 1-0