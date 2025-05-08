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UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2025? Inter-PSG final maçı tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2025? Inter-PSG final maçı tarihi

00:338/05/2025, Perşembe
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UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-PSG final maçı tarihi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-PSG final maçı tarihi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı. Bu akşam oynanan PSG-Arsenal karşılaşmasından 3-1'lik skor ile galip ayrılan Fransız ekibi PSG adını finale yazdırdı. Dün oynanan maçta Inter ilk finalist olmuştu. Böylece Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki Şampiyonlar Ligi Inter-PSG final maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu. Inter ile PSG arasında oynanacak final mücadelesi 31 Mayıs'ta Almanya'da oynanacak.


PSG, ARSENAL'İ ELEDİ ADINI FİNALE YAZDIRDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanş maçında Fransa temsilcisi PSG, Parc des Princes'te İngiltere ekibi Arsenal'ı ağırladı. Arsenal, karşılaşmaya iyi başlasa da golü bulan taraf ev sahibi takım oldu. PSG, 27. dakikada Fabian Ruiz'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 69. dakikasında Vitinha ile penaltı atışından yararlanamayan Fransa ekibi, 72. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk takım, 76. dakikada Bukayo Saka'nın kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Deplasmandaki ilk maçta da 1-0 galip gelen Paris ekibi, adını finale yazdırdı.


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ INTER-PSG FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Inter'i karşı karşıya getirecek final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2025? Inter-PSG final maçı tarihi