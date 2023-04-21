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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bileti nereden alınır?

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul’un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA’nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte soruların yanıtları.

14:49 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali
10 Haziran Cumartesi
günü
saat 22.00
’de oynanacak. Karşılaşma İstanbul’un ev sahipliğinde
Atatürk Olimpiyat Stadyumu
’nda oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 690 Euro
2. Kategori 490 Euro
3. Kategori 180 Euro
4. Kategori 70 Euro

Engelli biletleri ise 70 Euro’dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETİ NEREDEN ALINIR?

TFF’den yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA’nın resmi bilet portalı "
UEFA.com/tickets
" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.





#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#TFF
#tickets
#İstanul
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