UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Engelli biletleri ise 70 Euro’dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.