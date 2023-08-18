48. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak. 2022-2023 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla, yarın TSİ 22.00'de Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşılaşacak. Bu kapsamda birçok futbolsever UEFA Süper Kupası’nı en çok kazanan takımı ve takımları merak ederek araştırıyor. Peki, UEFA Süper Kupası’nı en çok kazanan takım hangisi? Hangi takımlar UEFA Süper Kupası'nı kazandı? İşte detaylar.