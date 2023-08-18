Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması temsilcilerimizin aldığı galibiyetler sonrasında güncellendi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar.
TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
Avusturya'dan müjde
UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 35.900
9- İskoçya: 31.450
11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.375
14: Norveç: 26.000
15: Ukrayna: 25.300