|
Özgün

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? 18 Ağustos 2023 güncel tablo

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum temsilcilerimizin Avrupa’da aldığı sonuçlar sonrasında araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini eleyerek play-off turuna kaldı. Alınan galibiyetlerle birlikte ülkemizin UEFA ülke sıralamasındaki puanı artış gösterdi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte 18 Ağustos Cuma güncel sıralama.

11:06 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması temsilcilerimizin aldığı galibiyetler sonrasında güncellendi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı.
Türkiye'nin puanı 30.100
oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Avusturya'dan müjde

UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.600

6- Fransa: 52.081

7- Portekiz: 47.316

8- Belçika: 35.900

9- İskoçya: 31.450

10- TÜRKİYE: 30.100

11- Avusturya: 29.500

12- İsviçre: 28.675

13- Sırbistan: 27.375

14: Norveç: 26.000

15: Ukrayna: 25.300




#UEFA Ülke Puanı Sıralaması
#Türkiye
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Beşiktaş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 136. randevu