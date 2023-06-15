EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçında Letonya evinde Türkiye’yi konuk edecek. A Milli futbol takımının mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı karşılaşma 16 Haziran Cuma günü saat 21.45’de başlayacak. Maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. D grubunda 3 puanla 3. sırada yer alan Milli takım Letonya ile oynadığı 8 maçın 2’sinden galip geldi. Bu maçlardan 5’i beraberlikle sonuçlanırken 1 galibiyette Letonya elde etti. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi.