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Hırvatistan, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi finaline yükseldi

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Hollanda ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-2’lik eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Hırvatistan 2 gol bularak maçtan 4-2 galip gelen taraf oldu. Goller dakika 34’ Donyell Malen, 55’ Andrej Kramaric (pen.), 72’ Mario Pasalic, 90+6’ Noa Lang, 98’ Bruno Petkovic ve 116’ Luka Modric’den (P) geldi. Bu sonuçla Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi finaline yükseldi. Hollanda - Hırvatistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:39 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hollanda 2-4 Hırvatistan Maç Özeti İzle (VİDEO)

Hollanda 2-4 Hırvatistan Maç Özeti İzle (VİDEO)

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Hollanda ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti ve UEFA Uluslar Ligi finaline yükseldi. İşte özet.

HOLLANDA - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ

Hollanda - Hırvatistan maç özetini izlemek için

UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE İLK FİNALİST HIRVATİSTAN

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali’nde Hırvatistan, uzatmaya giden maçta Hollanda’yı 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçında Hollanda ile Hırvatistan, De Kuip Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 34. dakikada Donyell Malen’in golüyle Hollanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla son erdi. 55. dakikada Kramaric’in penaltı golüyle Hırvatistan eşitliği yakaladı.

72. dakikada Pasalic’in fileleri havalandırmasıyla Hırvatlar 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Hollanda 90+6. dakikada Noa Lang ile skoru 2-2’ye getirdi ve mücadele uzatmaya gitti. 98. dakikada Petkovic ve 116. dakikada Modric’in golleriyle Hırvatistan karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak finale yükseldi. Hırvatistan’ın finaldeki rakibi İspanya - İtalya maçının ardından belli olacak.




#Hollanda
#Hırvatistan
#UEFA Uluslar Ligi
#yarı final
#Luka Modric
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