|
Özgün

İspanya İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ve İtalya karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla İspanya oldu. Goller dakika 3’ Yeremi Pino 11’ Ciro Immobile (pen.) ve 88’ Joselu’dan geldi. İspanya bu sonuçla UEFA Uluslar Liginde finale yükselerek Hırvatistan’ın rakibi oldu. İspanya - İtalya maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:39 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İspanya 2-1 İtalya Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya 2-1 İtalya Maç Özeti İzle (VİDEO)

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya İtalya’yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya gelecek. Maç özeti haberimizde.

İSPANYA - İTALYA MAÇ ÖZETİ

İspanya - İtalya maç özetini izlemek için

ULUSLAR LİGİ'NDE FİNALİN ADI: İSPANYA - HIRVATİSTAN

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali’nde İspanya, İtalya’yı 2-1 yenerek finale yükseldi ve Hırvatistan’ın rakibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali’nde İspanya ile İtalya, Hollanda’nın De Grolsch Veste Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremi Pino’nun golüyle 1-0 öne geçti. 11. dakikada İtalya, Ciro Immobile’nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da büyük heyecan yaşanırken, İspanya 88. dakikada Joselu’nun golüyle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu ve İspanya adını finale yazdırdı.

Uluslar Ligi Kupası 18 Haziran Pazar günü 21.45’te İspanya - Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin ardından sahibini bulacak.



#İspanya
#İtalya
#UEFA Uluslar Ligi
#yarı final
#Joselu
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teheccüd namazı vakti ne zaman?