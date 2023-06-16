İspanya 2-1 İtalya Maç Özeti İzle (VİDEO)
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya İtalya’yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya gelecek. Maç özeti haberimizde.
İSPANYA - İTALYA MAÇ ÖZETİ
ULUSLAR LİGİ'NDE FİNALİN ADI: İSPANYA - HIRVATİSTAN
UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali’nde İspanya, İtalya’yı 2-1 yenerek finale yükseldi ve Hırvatistan’ın rakibi oldu.
UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali’nde İspanya ile İtalya, Hollanda’nın De Grolsch Veste Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremi Pino’nun golüyle 1-0 öne geçti. 11. dakikada İtalya, Ciro Immobile’nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da büyük heyecan yaşanırken, İspanya 88. dakikada Joselu’nun golüyle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu ve İspanya adını finale yazdırdı.
Uluslar Ligi Kupası 18 Haziran Pazar günü 21.45’te İspanya - Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin ardından sahibini bulacak.