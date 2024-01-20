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Uğur Sina Şen kimdir?

Uğur Sina Şen, 1966 yılında Fatih’te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümü mezunu olan Sina Şen, 16 Nisan 2018 Ak Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Uğur Sina Şen 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Ak Parti· Adalar 7. Olağan kongresi ile İlçe Başkanı olarak seçildi.

09:26 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Uğur Sina Şen
Uğur Sina Şen

1966 İstanbul Fatih doğumlu olan Uğur Sina Şen; İlk ve orta öğrenimini Bostancı ve lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliğini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans diploması ile mezun olmuştur. 1995 yılında vatani görevini 245. Dönem Komando Asteğmen olarak Şırnak İkizce komando Taburunda tamamlamıştır.

2005 yılından itibaren deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yaparak Bostancı- Adalar arasında İstanbul halkına hizmet etmektedir. İştigal konusu ile ilgili dernek, oda ve kooperatiflerin yönetim kurullarında yönetici olarak görev yapmaya devam etmektedir. Şu anda sahibi olduğu şirkette ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uğur Sina Şen hangi görevlerde bulundu?

Siyasi hayatına 2009 yılında Adalar İlçesi AK PARTİ’de üye olarak başlayan ŞEN, 2011 yılında İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkilat yapılanması içinde çalışmaya başlamıştır. 2012 yılında yapılan ilçe kongresi ile Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev alan ŞEN; sırası ile İlçe Sekretarya Birim Başkanı ve 2013 yılında Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında yapılan Yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 24 Haziran 2018 seçimleri de dahil olmak üzere Adalar AK Parti SKM başkanı olarak görev yapmıştır.

2015 yılında yapılan 5. İstanbul İl Kongresinde Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Teşkilat komisyonunda Kadıköy, Üsküdar, Pendik ve Adalar’dan sorumlu olarak hizmet vermiştir. 16 Nisan 2018 Ak Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Yönetimdeki görevini Teşkilat Başkanı olarak sürdürürken, Ocak 2019 itibari ile İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Ak Parti· Adalar 7. Olağan kongresi ile İlçe Başkanı olarak seçilmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan ŞEN, yüzme ve basketbol sporlarıyla ilgilenmektedir.




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