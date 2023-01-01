|
Özgün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 91 sözleşmeli personel istihdam edecek. En az lise mezunu ve 60 KPSS Puanı ile personel alımı 19 şehir kontenjan dağılımı ve şartları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuruları için kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından adaylar başvuruların alınacağı tarihlere gözünü dikti. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilecek, hangi meslek gruplarından alım yapılacak?

11:42 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ulaştırma Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözlü ve yazılı mülakat yapılmaksızın 91 personel alımı yapıyor. Mühendis, büro personeli, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, bahçıvan, boyacı, garson, kaloriferci, tesisatçı, temizlik görevlisi alımı yapacak olan Ulaştırma Bakanlığı, ilan detaylarını yayımladı. İşte, Ulaştırma Bakanlığı 91 personel alımı için başvuru detayları

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuruları 18 Eylül (bugün) itibariyle alınmaya başladı. Başvurular 29 Eylül tarihine kadar devam edecek. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamk,

5. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak.

HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?

Ankara,

Tekirdağ,

Bursa,

Adana,

İzmir,

Bolu,

İstanbul,

Samsun,

Diyarbakır,

Çanakkale,

Edirne,

Trabzon,

Mersin,

Muğla,

Sinop,

Balıkesir,

Bartın,

Hatay,

Kastamonu,



#personel alımı
#ulaştırma bakanlığı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eğitici, Eğlenceli, Yaşa Göre Çocuk kitapları