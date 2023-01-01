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Ümraniyespor - Fenerbahçe maç kadrosu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor’a konuk olacak. Bugün saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Sarı lacivertli ekip, 38 puanla 2. sırada yer alıyor. Ümraniyespor-Fenerbahçe maç kadrosuna ve ilk 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:32 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11

Ümraniyespor kadrosu:
  • Orkun,
  • Popov,
  • Allyson,
  • Glumac,
  • Lenjani,
  • Sackey,
  • Mrsic,
  • Sekidika,
  • Onur,
  • Geraldo,
  • Umut
Fenerbahçe kadrosu:
  • Altay,
  • Ferdi,
  • Samet,
  • Szalai,
  • Alioski,
  • Arao,
  • Crespo,
  • Arda (Rossi),
  • İrfan Can,
  • King,
  • Valencia

Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Fenerbahçe puan durumu

Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe'de kim eksik?

Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kart ceza sınırında kimler var?

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.




Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı.


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2 saat önce
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Ümraniyespor - Fenerbahçe maç kadrosu
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