Süper Lig’de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş’i bonservisini alarak kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinde fazla süre bulamayan genç oyuncu, sabah saatlerinde kente gelerek sağlık kontrollülerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzaladı. Peki, Umut Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

UMUT GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Umut Güneş, 16 Mart 2000 tarihinde Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Albstadt şehrinde dünyaya gelen Türk futbolcudur. 23 yaşındadır.

Futbola Almanya'da başlayan Umut Güneş, VfB Stuttgart altyapısında forma giydi. 2019 yılında Alanyaspor'a transfer olan Umut Güneş, Süper Lig'de 95 maça çıktı ve 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Umut Güneş, Türkiye Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında da görev yaptı. 2020 yılında Türkiye U-21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

2023-24 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Umut Güneş, şu anda bu takımda forma giymektedir.

Umut Güneş'in oynadığı takımlar şunlardır:

VfB Stuttgart (2017-2019)

Alanyaspor (2019-2023)

Trabzonspor (2023-)

BONSERVİSİ 2 MİLYON 300 BİN EURO

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor’a 3 taksit halinde 2 milyon 300 bin Euro ödeme yapılacağı belirtildi. Umut’un 2 milyon 300 bin Euro üzerinde başka bir takıma transferi durumunda da yine Alanyaspor bu satıştan yüzde 20 pay alacak.

8 MİLYON TL ÜCRET ALACAK

Trabzonspor’a 1 yılı opsiyonlu olarak 5 yıl süreyle imza atan genç orta saha oyuncusu, anlaşma karşılığında bu sezon 8 milyon TL, gelecek sezon 9 milyon 500 bin TL, 2025-26 sezonunda 11 milyon TL, 2026-27 sezonunda 12 milyon 500 bin TL, Trabzonspor’un opsiyon kullanması halinde 2027-28 sezonunda ise 14 milyon TL ücret alacak. Umut Güneş’in menajerine de ayrıca yüzde 5 oranında ödeme yapılacak.







