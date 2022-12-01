Un Kurabiyesi Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM) Un Kurabiyesi uzun süre bozulmadan dayanabilmesi, çayın yanına verdiği kıyır kıyır ağızda dağılan lezzetiyle birçoğumuzun vazgeçilmez atıştırmalığı arasında yer almaktadır. Pratik ve kolay yapılışı ile ani bastıran tatlı krizleri çözüm olacak yada misafirlerinize en güzel ikram olacak un kurabiyesi tarifinin yapılışında bazı püf noktalar bulunuyor. Evlerinizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz oldukça pratik ve oldukça lezzetli pastane usulü un kurabiyesi tarifinin yapılışını sizler için derledik. İşte detaylar.

Abone Ol