Un Kurabiyesi Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM)

Mutfaklarda her zaman bulunan malzemeler ile kolayca yapabileceğiniz, bayatlamadan saklayabileceğiniz ve ani gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz nefis un kurabiyesi tarifinin tüm detayları haberimizde.
UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
> 1 paket tereyağı ya da margarin (yumuşak olmalı, 250 g)
> 1 kahve fincanı sıvı yağ
> 4 çorba kaşığı buğday nişastası
> 1 su bardağı pudra şekeri
> Aldığı kadar un
Üzeri için;
> Yarım su bardağı pudra şekeri
UN KURABİYESİ TARİFİNİN YAPILIŞI
Margarin yada tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerinin
1 su bardağını yoğuruyoruz. Kalan yarım bardaklık pudra şekeri üzeri için kullanılacak.
5 dk. yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave ediyoruz. İyice yoğuracağız çünkü hamur parçalanacaktır.
Şekil verirken 2 adet ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp rulo şekline getirin. Sağ, sol ve üst kısmına çatalla şekil verip yan yan kesin.(Resimden faydalanabilirsiniz).
Tepsiyi yağlamayın hamur zaten yağlı. Kurabiyeleri tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış fakat ılık olmalı 160 derecelik fırında 15 dk. pişirin. Yumuşak ve nemli gibi olacaktır o zamanla kıvamına gelir. 15 dakikayı geçmesin pişmesi.
Fırından çıkarınca soğusun ve ayırdığımız yarım bardaklık pudra şekerine hepsini bulayın. Afiyet olsun.
UN KURABİYESİ PÜF NOKTALARI
> Un mutlaka elenmiş olmalı.
> Un yüksek kalitede olmalı ( Söke, Ovadan gibi markalar daha uygundur.)
> Hamurla fazla oynanmadan neredeyse tek seferde yoğrulmalı.
> Hamuru buzdolabında bekletmeniz en güzel kıvamı yakalamanızı sağlar.
UN KURABİYESİ KAÇ KALORİ
Un kurabiyesinin 100 gramında 428 kalori bulunmaktadır.