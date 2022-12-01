Özgün Un Kurabiyesi Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM)
ÖZGÜN HABERLER

Un Kurabiyesi Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM)

Un Kurabiyesi uzun süre bozulmadan dayanabilmesi, çayın yanına verdiği kıyır kıyır ağızda dağılan lezzetiyle birçoğumuzun vazgeçilmez atıştırmalığı arasında yer almaktadır. Pratik ve kolay yapılışı ile ani bastıran tatlı krizleri çözüm olacak yada misafirlerinize en güzel ikram olacak un kurabiyesi tarifinin yapılışında bazı püf noktalar bulunuyor. Evlerinizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz oldukça pratik ve oldukça lezzetli pastane usulü un kurabiyesi tarifinin yapılışını sizler için derledik. İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Un Kurabiyesi Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM)
Un Kurabiyesi Tarifi

Mutfaklarda her zaman bulunan malzemeler ile kolayca yapabileceğiniz, bayatlamadan saklayabileceğiniz ve ani gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz nefis un kurabiyesi tarifinin tüm detayları haberimizde.

UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

> 1 paket tereyağı ya da margarin (yumuşak olmalı, 250 g)

> 1 kahve fincanı sıvı yağ

> 4 çorba kaşığı buğday nişastası

> 1 su bardağı pudra şekeri

> Aldığı kadar un

Üzeri için;

> Yarım su bardağı pudra şekeri

UN KURABİYESİ TARİFİNİN YAPILIŞI

Margarin yada tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerinin

1 su bardağını yoğuruyoruz. Kalan yarım bardaklık pudra şekeri üzeri için kullanılacak.

5 dk. yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave ediyoruz. İyice yoğuracağız çünkü hamur parçalanacaktır.

Şekil verirken 2 adet ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp rulo şekline getirin. Sağ, sol ve üst kısmına çatalla şekil verip yan yan kesin.(Resimden faydalanabilirsiniz).

Tepsiyi yağlamayın hamur zaten yağlı. Kurabiyeleri tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış fakat ılık olmalı 160 derecelik fırında 15 dk. pişirin. Yumuşak ve nemli gibi olacaktır o zamanla kıvamına gelir. 15 dakikayı geçmesin pişmesi.

Fırından çıkarınca soğusun ve ayırdığımız yarım bardaklık pudra şekerine hepsini bulayın. Afiyet olsun.

UN KURABİYESİ PÜF NOKTALARI

> Un mutlaka elenmiş olmalı.

> Un yüksek kalitede olmalı ( Söke, Ovadan gibi markalar daha uygundur.)

> Hamurla fazla oynanmadan neredeyse tek seferde yoğrulmalı.

> Hamuru buzdolabında bekletmeniz en güzel kıvamı yakalamanızı sağlar.

UN KURABİYESİ KAÇ KALORİ

Un kurabiyesinin 100 gramında 428 kalori bulunmaktadır.

Tavada Waffle Tarifi: Orjinal 2 kişilik waffle nasıl yapılır? (DETAYLI ANLATIM)
ÖZGÜN
Tavada Waffle Tarifi: Orjinal 2 kişilik waffle nasıl yapılır? (DETAYLI ANLATIM)
Dağların içinde kendiliğinden oluştu

Dağların içinde kendiliğinden oluştu

Herkes gizli sarayı görmeye gidecek.
Yeni indirim başladı

Yeni indirim başladı

Tarım Kredi Marketler kataloğu yayımladı.
Aslı Baykaldan Kılıçdaroğluna ABDli danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimde çok önemli ivme yakaladık.

Çalıların arasından çıktı: Esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü.

Uymayanlara bin 152 lira para cezası kesilecek.

​Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı.

​Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun babası konuştu.

​Çin ve Rusya'ya ait savaş uçakları görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.