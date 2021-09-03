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Üniversite 2. tercihler ne zaman? YKS ek tercih tarihleri

31 Ağustos'ta YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS ek tercihler ve ek tercih kılavuzuna çevrildi. YKS ek tercihler ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. YKS ek tercileri ne zaman yapılacak? YKS 2. tercih tarihlerine ilişkin gelişmeler haberimizde..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite 2. tercihler ne zaman? YKS ek tercih tarihleri
yks

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayının dört gözle beklediği YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden kontrol eden ve istediği bölüme yerleşemediğini gören öğrencilerin ek tercih imkanı bulunuyor. Peki, YKS 2.tercihler ne zaman?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklandı. Ancak YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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