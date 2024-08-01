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Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2024-2025 2. tercihleri ne zaman başlayacak?

"Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin başlamasının ardından adaylar işlemlerini gerçekleştiriyor. Sürecin sonuna doğru yaklaşılırken, ek tercih takvimi için detaylar merak ediliyor. Peki üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2024-2025 ek tercihleri ne zaman başlayacak?

17:22 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
YKS ek tercih takvimi 2024-2025
YKS ek tercih takvimi 2024-2025

"Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2024-2025 ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sürecinin sona ermesinin ardından adaylar ek tercih için takvimi merak ediyor. Peki üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2024-2025 ek tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'ye katılan 3 milyondan fazla adaydan ek tercihleri bekleyenler için geri sayım devam ediyor. 25 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih döneminde sonuçlar heyecanla bekleniyor. YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

#Üniversite
#ek tercih
#üniversite ek tercihi
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