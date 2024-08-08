Üniversite kayıt tarihler 2024. YKS tercihlerinin ardından en çok aratılan konuların içerisinde üniversite kayıtları geliyor. Üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri belli oldu.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak YKS tercih sonuçlarının 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.







