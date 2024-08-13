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Üniversite yerleştirme sonuçları ile adayların gideceği üniversiteler belli oldu! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 üniversitelerin kayıt tarihleri

Üniversite kayıt işlemleri başlıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıtları için tarih araştırmasına başladı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarih belli olmuştu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 üniversitelerin kayıt tarihleri

10:55 - 13/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 10:56 - 13/08/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Üniversite kayıtları
Üniversite kayıtları

Üniversite kayıt tarihler 2024 belli oldu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aratılan konuların içerisinde üniversite kayıtları geliyor. Üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri belli oldu. İşte 2024-2025 üniversite kayıt tarihleri...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024 YKS tercih sonuçları bugün ÖSYM duyurusu ile açıklandı. Adaylar gidecekleri üniversiteleri öğrenmiş oldu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN KONTENJAN AÇIKLAMASI

Bugün açıklanan tercih sonuçlarına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklama yaptı. "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu." diye konuşan Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının da tamamına yerleşildiğini duyurdu.

Üniversitelerde toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın olduğunu hatırlatan Özvar, "987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı." dedi.


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