Üniversite adaylarının gözü kulağı ÖSYM’den gelecek açıklamadı. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını açıklayacak öğrenciler hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenecek. Sonrasında ise üniversite kayıtları başlayacak. YKS tercih sonuçları için henüz tarih açıklanmadı ancak geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

Üniversiteye kayıt için hangi belgeler gerekli?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

Üniversiteye kayıt için diploma şart mı?

Yani aslında elinizde sadece son mezun olduğunuz kurumdan aldığınız diploma kalabilir. Diplomasını kaybeden kişiler, diploma yerine geçen başka bir belge sunarak üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

Üniversiteye e devletten kayıt yapmak yeterli mi?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor. Uygulamada elektronik kayıt işlemi zorunlu değildir, tercihe bağlıdır.

Üniversiteye kayıt olurken para verilir mi?

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.

Yüz yüze kayıt şart mı?

Yüz yüze kayıtlarda bizzat başvuru şart. Postayla kayıt kabul edilmiyor. Kayıt için istenen belgeler eksik ise işlem yapılmıyor, belgelerin fotokopisi ya da onaysız sureti kabul edilmiyor. Elektronik kayıt yapmayı tercih edenler, e-Devlet veya üniversitelerin internet siteleri üzerinden kayıt yaptırabildi.

Üniversite kayıt olup olmadığı nasıl anlaşılır?