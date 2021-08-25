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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

Üniversite kayıt tarihleri YKS tercihlerinin yapılmasının ardından merak edilmeye başlandı. Üniversite kayıt tarihleri için heyecanlanana adaylar "Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2021-2022 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?
üniversite kayıt

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? sorusu da yanıt bulmuş oldu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtları eylül ayında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos tarihinden itibaren kılavuz içerisinde belirtilen tarihe kadar gerçekleştirilecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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