Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? sorusu da yanıt bulmuş oldu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtları eylül ayında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos tarihinden itibaren kılavuz içerisinde belirtilen tarihe kadar gerçekleştirilecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.