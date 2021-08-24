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Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri

Üniversite e-Kayıt tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS tercih sonuçları beklenirken bir yandan da üniversite kayıt tarihleri araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi, bu sene de üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Üniversite katıları ne zaman yapılacak? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri
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Üniversite adaylarının gözü kulağı ÖSYM’den gelecek açıklamadı. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını açıklayacak öğrenciler hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenecek. Sonrasında ise üniversite kayıtları başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

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