Üniversite öğrencilerine 10 GB internet ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesinde “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Ücretsiz internet vaadine yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. #DoğrusuAkParti pic.twitter.com/xjcj2RdVoU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, gençlere 10 GB ücretisz internet vaadiyle ilgili olarak, "Operatörlerden teklif alma aşamasına geldik" dedi. Uraloğlu, konuya ilişkin çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunacağını belirtti. ÖTV'siz telefon vaadiyle ilgili bakanlıklar arasındaki iletişim ve çalışmanın sürdüğünü belirten Uraloğlu, listede sadece yerli üretim cep telefonları olacağı haberleriyle "henüz bir netlik olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.