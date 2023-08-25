|
Özgün

10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: Operatörlerden teklif alma aşamasına gelindi

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. AK Parti’nin ücretsiz internet vaadine yönelik son duruma ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Operatörlerden teklif alma aşamasına gelindi.

16:13 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Öğrencilere 10 GB internet verilmesinde son durum nedir?

Öğrencilere 10 GB internet verilmesinde son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesinde “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Ücretsiz internet vaadine yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Üniversite öğrencilerine 10 GB internet ne zaman verilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, gençlere 10 GB ücretisz internet vaadiyle ilgili olarak, "Operatörlerden teklif alma aşamasına geldik" dedi. Uraloğlu, konuya ilişkin çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunacağını belirtti. ÖTV'siz telefon vaadiyle ilgili bakanlıklar arasındaki iletişim ve çalışmanın sürdüğünü belirten Uraloğlu, listede sadece yerli üretim cep telefonları olacağı haberleriyle "henüz bir netlik olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.


Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı 2. tur seçim sonrası gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gençlere verilen müjdeler tekrar aranmaya başladı. Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Bakan Mehmet Şimşek vergisiz telefon satışı düzenlemesine ilişkin son durumu paylaştı. Peki ÖTV'siz cep telefonu fiyatları ne kadar? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları kaç TL? İşte vergisiz cep telefon fiyatları.


#10 GB internet
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti seçim vaadi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: Operatörlerden teklif alma aşamasına gelindi