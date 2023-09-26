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10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: 12 ay boyunca verilecek

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. AK Parti’nin ücretsiz internet vaadine yönelik son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacak. Peki ücretsiz internet ne zaman başlayacak, nasıl, nereden başvurulacak? Vergisiz bilgisayar ve telefon satışından kimlere yararlanacak? İşte detaylar.

19:47 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Öğrencilere 10 GB internet verilmesinde son durum nedir?

Öğrencilere 10 GB internet verilmesinde son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesinde “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Ücretsiz internet vaadine yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından kimler yararlanacak?

Kabine toplantısı sonrası vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin ayrıntıları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." dedi.

Vergisiz telefon ve bilgisayar desteği ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgisayar ve telefon satış desteğine ilişkin olarak, "Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

Ücretsiz 10 GB kaç oy verilecek?

Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler." ifadelerini kullandı.


#10 GB internet
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti seçim vaadi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: 12 ay boyunca verilecek