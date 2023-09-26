iPhone 14 Pro Max vergisiz fiyatı araştırılıyor. iPhone 14 Pro Max modellerinde fiyatlar merak konusu. Mümkün olan en iyi iPhone deneyimini arıyorsanız, gitmeniz gereken yol iPhone 14 Pro'dur. iPhone 14 Pro Max, Apple tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen bir akıllı telefondur. 6.7 inç Super Retina XDR display ile donatılmıştır. A16 Bionic çip ile güçlendirilmiştir. 48MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör ve 12MP telefon sensörlü üçlü lensli arka kamera sistemi ile donatılmıştır. iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli 48.304 TL’den satılıyor. Peki vergisiz iPhone 14 Pro Max ne kadar, kaç TL? İşte iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max vergili ve vergisiz fiyatları.