Özgün Üniversiteliye ulaşım desteği, gidiş dönüş bilet başına 500, toplamda 5 bin lira verilecek
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Üniversiteliye ulaşım desteği, gidiş dönüş bilet başına 500, toplamda 5 bin lira verilecek

Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin, gidiş- dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL yapılacağı belirtildi. Peki üniversite ulaşım destek parası ne zaman verilecek, ulaşım parası alma şartları neler, kimler başvuruda bulunaca?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği bilet başı ne kadar, gidiş dönüş bilet fiyatları kaç TL?
Üniversite ulaşım destek parası ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu.

Üniversiteliye ulaşım desteği kime verilecek, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak.

Üniversiteliye ulaşım desteği gidiş dönüş bilet fiyatları ne kadar?

Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak. Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek. Böylece her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. Destek bütçesi toplam 300 milyon TL olacak.

Üniversiteliye ulaşım desteği ödemeleri nereden yapılacak?

Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

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