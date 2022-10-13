Aile destek ödemeleri bu hafta itibariyle hesaplara yatırılacak

Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen Aile Destek Programı ile 450 TL ile 600 TL aralığında destek ödemesi yapılmakta. Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihine dair merak edilenler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Bakan Derya Yanık, “Biz sosyal yardımlarının, sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Aile Destek Programı'mız bu kapsamda, sadece kanunda tanımlananlarla değil genişletilerek devam etmesini istiyoruz.” dedi. İşte Bakan Derya Yanık’ın yaptığı açıklamaların detayları:

Sadece rakamsal değişiklikler mi söz konusu, sosyal yardımlara ilişkin temel yaklaşımda da yenilik var mı?

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''Kapsamı nasıl genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanları desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık''

Türkiye Aile Destek Programı’nda ödemeler ne kadar sürecek?

''Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz''

Aile Destek Programı Ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ekim ayı destek ödemelerine ilişkin olarak da “Başlıyoruz, bu hafta itibariyle hesaplara yatırılacak.” dedi.

Anaokulu desteği ödemesi ne zaman?

Çocuklar konusunda bir destek de anaokulu için yürürlükte. Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir? sorusuna Bakan Yanık şu şekilde cevap verdi:

“İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeli yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız''

Doğalgaz desteği 2. ödemeleri ne zaman?

Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Destek miktarı ne kadar oldu, yararlanma koşulları değişti mi? cevabı ise “Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak” şeklinde oldu.

AİLE DESTEK PROGRAMI NASIL BİR PROGRAM, NEYİ İÇERİYOR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 450-600 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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AİLE DESTEK PROGRAMI İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir

BAŞKA HAK SAHİPLERİNE BENDEN DAHA FAZLA AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YAPILMIŞ. NEDEN?

Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirlenir. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu şekildedir:

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 600- TL ödenir.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 550-TL ödenir.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 500-TL ödenir.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL’nin üzerinde olup 1833,45 TL’den az olan haneler için aylık 450-TL ödenir.

HANE İÇİNDEKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

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Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUMU NEDEN ÖN ELEMEDE REDDETTİNİZ?

Başvuran kişinin;

• Türk vatandaşı olmaması, • Mavi Kart sahibi olması, • Yerleşim adresinin yurt dışında olması, • 18 yaşından küçük olması, • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUMU NEDEN REDDETTİNİZ?

Başvuran kişinin;

• Türk vatandaşı olmaması, • Mavi Kart sahibi olması, • Yerleşim adresinin yurt dışında olması, • 18 yaşından küçük olması, • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir ve sistem tarafından reddedilir. Ön elemeden geçen başvuru sahibinin yerleşim adresinin kayıtlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, başvuru sahibinin hanesinin sosyoekonomik profili ve gelir seviyesi belirlenerek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine kaydedilir. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki resmi bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir. Değerlendirme aşamasında elde edilen bilgiler Hane Gelir Tablosuna ve Sosyal Yardım İnceleme Formuna kaydedilerek hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri üzerinden hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi hesaplanır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerince bu hesaplamalar çerçevesinde hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi tespit edilerek başvuran kişilerin haneleri için hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Aile Destek Programı hak sahipliği kararı verilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir. Cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunanlar ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerlerin başvuruları hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler kapsam dışıdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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