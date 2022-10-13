En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı olacak?

EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Peki En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek mi?

EYT ile hemen kaç kişi emekli olacak?

Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi. Sabah’ın haberine göre, üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde üç önemli düzenleme yapılması gündeme geldi.

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EYT emeklilik

EYT ile kimler emekli olacak?

İşte o düzenlemeler: EYT'de sona yaklaşıldı. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

EYT emeklilik maaşını artıracak faktörler neler?

En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek mi?

AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile ilgili beklentisi ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?

Sözleşmeli personel düzenlemesinde kamuya ait çağrı merkezlerinin dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kamuda çalışan 600 bin sözleşmeli personel kadroya alınmış olacak.

3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 gösterge düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüzbinlerce kişi olduğu belirtiliyor.

AK Parti kurmayları yılbaşı itibari ile emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor.

Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.

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