Özgün Emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek
ÖZGÜN HABERLER

Emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yattı. EYT düzenlemesinde ise sona gelindi. EYT kapsamında öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. Asgari ücretli çalışanlar ile emeklilere yönelik yeni zam oranları da açıklanacak. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılması da gündemde. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak mı?
En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı olacak?

EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Peki En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek mi?

EYT ile hemen kaç kişi emekli olacak?

Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi. Sabah’ın haberine göre, üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde üç önemli düzenleme yapılması gündeme geldi.

EYT emeklilik
EYT emeklilik

EYT ile kimler emekli olacak?

İşte o düzenlemeler: EYT'de sona yaklaşıldı. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

EYT emeklilik maaşını artıracak faktörler neler?

En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek mi?

AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile ilgili beklentisi ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?

Sözleşmeli personel düzenlemesinde kamuya ait çağrı merkezlerinin dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kamuda çalışan 600 bin sözleşmeli personel kadroya alınmış olacak.

3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 gösterge düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüzbinlerce kişi olduğu belirtiliyor.

AK Parti kurmayları yılbaşı itibari ile emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor.

Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.

Bakan Nebati’nden asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması: Artış enflasyonun altında olmayacak
ÖZGÜN
Bakan Nebati’nden asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması: Artış enflasyonun altında olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Kim ne kadar kredi alacak?
ÖZGÜN
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Kim ne kadar kredi alacak?
Birikmiş alacağınız olabilir

Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin.
Dünya savaşı çıkabilir

'Dünya savaşı çıkabilir'

​Rus yetkili NATO'yu uyardı.
Erdoğan-Putingörüşmesi başladı

​İki lider Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Otomobilini cep telefonu ile değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.