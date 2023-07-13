Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cep telefonlarına gelen son zamların ardından, ÖTV'siz telefon fırsatının başlamasını bekleyen üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeyi bekliyor. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergisiz telefon açıklaması: Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vaadi vermişti. Üniversitelerin ön lisans ve lisan bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğine mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceği duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” ifadelerini kullandı.

Vergisiz telefon ve bilgisayar alma fırsatından kimler yararlanacak?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden yalnızca üniversitede öğrenim görenler yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar?