Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih üniversite öğrencilerinin gündeminde. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak kazandı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül’den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos’ta başlayacak.

Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

REKLAM

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında YKS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. YKS 2.tercih tarihleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.