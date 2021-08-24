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Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS ek tercihleri adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erdi. İstediği üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçlarını açıkladı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
yks tercih

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih üniversite öğrencilerinin gündeminde. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak kazandı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül’den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos’ta başlayacak.

Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında YKS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. YKS 2.tercih tarihleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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