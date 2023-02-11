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Tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitim verilecek

Depremden etkilenen Diyarbakır'da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde can kaybının 21 bin 43'e yükseldiği duyurdu. Erdoğan, ülke genelini kapsayan üniversite kararını da duyurdu. Üniversitelerin yaza kadar tatil edildiğini, uzaktan eğitim uygulanacağını söyledi. Peki, üniversitelerde uzaktan / online eğitimler ne zaman başlayacak?

15:01 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Üniversitelerde uzaktan eğitim

Üniversitelerde uzaktan eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etmesinin ardından burada açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÜNİVERSİTELER YAZA KADAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK

"Ülke genelinde üniversitelerimizi yaz mevsimine kadar tatil ediyoruz. Kredi yurtlar kurumunun yurtlarını depremzedeler için misafirhane gibi kullanacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarını canlı aktarıyoruz...

Bu deprem 1999 depreminden 3 kat daha yıkıcı.

Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun kanıtıdır. Ülkemizin yaşadığı depremin büyüklüğü konusunda tüm dünyada hemfikirdir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem 500 kilometrelik bir alanda yol açmıştır. Depremin yıkıma yol açtığı bölge 13 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor.

Karayollarını ve demiryollarını ince bir tel gibi büküp bırakması depremin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle daha az can kaybına yol açtı.

Şuana kadar deprem bölgesindeki toplam 21 bin 43'e yükselmiştir.

Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz.

Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz.

Bazı odaklar ahlaksızca, edepsizce birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bunlar saldırı peşinde. Bugüne kadar birçok deprem, sel felaketlerini nasıl halletiysek bugün de halletme gücüne sahibiz.

Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tüm KYK yurtlarını depremzedeler için misafirhane olarak kullanacağız.

13 binin üzerindeki askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına kadar ertelendi.



#üniversite
#üniversiteler uzaktan eğitim
#üniversiteler açılış tarihi
#yök
#cumhurbaşkanı
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Tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitim verilecek
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