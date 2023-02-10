|
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin bahar yarıyılının açılışı hakkında açıklama bulunan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), açılışların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurudu.
Marmara Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Üniversitemizin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, bahar dönemi açılışı @YuksekogretimK tarafından belirtilen gerekçeler doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." denildi.
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan duyuruda ise, "İstanbul Üniversitesi’nde Bahar dönemi eğitim ve öğretim başlangıcı, ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.