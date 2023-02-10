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YÖK'ten üniversiteler için flaş karar: Üniversitelerin açılışı ertelendi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerin bahar yarıyılının açılışı hakkında açıklama bulundu. Açıklamada, "Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.

09:22 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin bahar yarıyılının açılışı hakkında açıklama bulunan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), açılışların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurudu.

  • YÖK'ün açıklamasında deprem sonrasında oluşan duruma dikkat çekilerek, "Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" dendi.
  • YÖK’ten yapılan duyuru şöyle: “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.
Üniversite tatil açıklaması

Marmara Üniversitesi’nden açıklama

Marmara Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Üniversitemizin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, bahar dönemi açılışı @YuksekogretimK tarafından belirtilen gerekçeler doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." denildi.

İstanbul Üniversitesi de duyurdu

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan duyuruda ise, "İstanbul Üniversitesi’nde Bahar dönemi eğitim ve öğretim başlangıcı, ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

#yök
#üniversite tatil
#üniversiteler
1 saat önce
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YÖK'ten üniversiteler için flaş karar: Üniversitelerin açılışı ertelendi
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