DGS ek tercihleri için heyecan başladı. DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan taban puanları araştırılıyor. DGS 2023 tercih sonuçları 11 Eylül günü erişime açıldı. Henüz ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar hakkında bir açıklama yapılmadı. 2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değil. Peki, ÖSYM ile DGS ek tercih ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar, taban puanları ve geçiş bölümleri