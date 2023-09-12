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Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu! Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak, yüz yüze eğitim mi olacak 2023-2024 ?

Üniversitelerin açılış tarihi gündemde. 2023-YKS yerleştirme sürecinin ardından başlayan kayıtların son bulmasıyla, üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrencinin ders başı yapacağı tarih, eylül ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Yeni dönemde üniversitelerde uzaktan eğitim olup olmayacağı da merak edilen konulardan biri. İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Akademik Takvim'lerine göre açılış tarihleri belli oldu. Peki, 2023-2024 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı?

13:04 . 12/09/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Üniversite açılış tarihi

Üniversite açılış tarihi

Üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler üniversitelerin akademik takvimlerine çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler özerk yapıda olduğu için tek bir açılış tarihi bulunmuyor. Üniversitelerin açılış tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterebiliyor. Birçok üniversite 2023-2024 akademik takvimini yeniden güncelledi. Öğrenciler eğitim aldıkları üniversitelerin resmi internet sayfasından güncel akademik takvimlere ulaşabilirler.

ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHLERİ

Bazı üniversitelerden yapılan açıklamalar şu şekilde;

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Yapılan açıklamada “İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi güncellenmiş olup, eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararı çerçevesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimimiz güncellenerek derslerin başlama tarihi 2 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.

Güncel Akademik takvimimize ulaşmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.”

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sayfasında yer alan akademik takvime göre üniversitelerde derslerin başlangıcı 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin 2 Ekim’de başlayacağı ifadeleri yer aldı.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

“Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıç tarihi (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) 2 Ekim 2023 Pazartesi olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı Akademik Takvim daha sonra duyurulacaktır.”

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Çanakkale Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 2 Ekim 2023 Pazartesi günü (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç) başlayacaktır. Güncel Akademik Takvimimiz, Üniversitemiz internet sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarımızdan ayrıca ilan edilecektir.

Öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ, YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ GÖRECEK?

Üniversitelerdeki eğitimlerin uygulanış şekli ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Her üniversitenin kendi takvimine göre dersler işlenecek.



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