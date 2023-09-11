ÖSYM tarafından düzenlenen DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte kayıt tarihleri belli oldu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte DGS üniversite kayıt tarihleri 2023...

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

Adaylar elektronik kayıtlarını 08 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapacaklar. Üniversitelere ön kayıtlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısında yer alan "Üniversite e-Kayıt" sekmesindeki https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekecek. Üniversite tarafından kayıt işlemleri ise 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

Ön kayıt ardından kesin kayıt tarihlerinde üniversitelere teslim edilecek belgeler genel olarak şöyle:

DGS yerleştirme sonuç belgesi

Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri (Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir.)

Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.

DGS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.







