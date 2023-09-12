ÖSYM, YKS ek tercihleri hakkında açıklama yaptı. YKS ek tercihleri, 12 Eylül'de başladı. Adaylar osym.gov.tr adresi üzerinden YKS ek tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

YKS ek tercih süreci için ÖSYM'den açıklama geldi. Ek tercihler hakkında bilgiler için YKS ek tercih kılavuzu inceleniyor. YKS ek tercih süreci bugün başladı.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN 2023?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN 2023?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre YKS ek tercihleri 12 -17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Tercihler 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.