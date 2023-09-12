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YKS ek tercihleri başladı! 2023 YKS ek tercihleri ne zaman sona erecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi bugün başladı. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2023 YKS ek tercih tarihleri osym.gov.tr üzerinden yapılacak. YKS ek tercih dönemi için adaylardan 50 lira ücret talep ediliyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri...

10:57 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
YKS ek tercihleri

YKS ek tercihleri

ÖSYM, YKS ek tercihleri hakkında açıklama yaptı. YKS ek tercihleri, 12 Eylül'de başladı. Adaylar osym.gov.tr adresi üzerinden YKS ek tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI!

YKS ek tercih süreci için ÖSYM'den açıklama geldi. Ek tercihler hakkında bilgiler için YKS ek tercih kılavuzu inceleniyor. YKS ek tercih süreci bugün başladı.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN 2023?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre YKS ek tercihleri 12 -17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Tercihler 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS 2023 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.



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