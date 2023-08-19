YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.