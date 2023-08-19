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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

21:05 . 19/08/2023 Cumartesi
AA
Herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor.

Herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.


'Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor'


ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise Twitter hesabı üzerinden, "Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim" açıklamalarında bulundu.


#YKS
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#sonuç
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