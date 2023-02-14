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Üniversitelerde vize ve final sınavları online mı olacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine ve üniversitelerde yaz sonuna kadar derslerin uzaktan ve online olarak yapılmasına karar verildi. Online eğitime geçilen üniversitelerde vize, final sınavları online mı yapılacak? Üniversite sınavları çevrimiçi mi, uzaktan mı yapılacak?

16:29 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Üniversite sınavları

Üniversite sınavları

Üniversite vize ve final sınavlarının online olup olmayacağı, üniversitelerle ilgili verilen uzaktan eğitim kararının ardından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, üniversitelerin yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı. Peki, üniversite sınavları online mı olacak?

VİZE VE FİNAL SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Üniversitelerde meydana gelen depremler nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından pandemi döneminde olduğu gibi sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı araştırılıyor.

Buna göre; Üniversitelerde vize ve final sınavlarının pandemi döneminde olduğu gibi online olacağı öngörülüyor.

ÜNİVERSİTELER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' dedi.

Buna göre; Üniversiteler yaz sonuna kadar tatil edilerek, uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretime devam edecek.



#YÖK
#üniversite
#vize sınavları
#final sınavları
#uzaktan eğitim
#online sınav
1 saat önce
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Üniversitelerde vize ve final sınavları online mı olacak?
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