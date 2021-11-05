Ünlü sanatçı Gönül Dağı'na geliyor: Diziye konuk olarak çağrıldı

Gönül Dağı dizisi 38 bölümü geride bıraktı. TRT1'in severek izlenen dizisine sürpriz bir sanatçı konuk oyuncu olarak geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Türk müziğinin güçlü isimlerinden İzzet Altınmeşe, Gönül Dağı dizisinde konuk oyuncu olarak oynayacak.
Gönül Dağı
Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.
"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.