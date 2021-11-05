Özgün Ünlü sanatçı Gönül Dağına geliyor Diziye konuk olarak çağrıldı
ÖZGÜN HABERLER

Ünlü sanatçı Gönül Dağı'na geliyor: Diziye konuk olarak çağrıldı

TRT1'in severek izlenen ve reytinglerde ilk sırada yer aldı Gönül Dağı dizine sürpriz bir oyuncu konuk olacak. Türk müziğinin güçlü isimlerinden İzzet Altınmeşe, Gönül Dağı dizisine konuk oyuncu olarak geliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ünlü sanatçı Gönül Dağına geliyor: Diziye konuk olarak çağrıldı
Gönül Dağı

Gönül Dağı dizisi 38 bölümü geride bıraktı. TRT1'in severek izlenen dizisine sürpriz bir sanatçı konuk oyuncu olarak geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Türk müziğinin güçlü isimlerinden İzzet Altınmeşe, Gönül Dağı dizisinde konuk oyuncu olarak oynayacak.

İzzet Altınmeşe
İzzet Altınmeşe

Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor
ÖZGÜN
Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor

Gönül Dağı 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bana hakkını helal et oğlum
ÖZGÜN
Gönül Dağı 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bana hakkını helal et oğlum

Gönül Dağı Gelecek Hafta - 39. Bölümde Neler Olacak?
ÖZGÜN
Gönül Dağı Gelecek Hafta - 39. Bölümde Neler Olacak?
Duygulandıran bağlılık

Duygulandıran bağlılık

Yedinci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı.
Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

​A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde kadro belli oldu.
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşenerin HDPyi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

​Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.