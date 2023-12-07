Unutkanlık, birçok farklı nedenden kaynaklanabilen yaygın bir sorundur. Unutkanlığın nedeni, basit bir dikkat dağınıklığından ciddi bir tıbbi duruma kadar değişebilir. Bu nedenle, unutkanlığın nedenini belirlemek için çeşitli testler ve değerlendirmeler yapılır. Peki, unutkanlık için hangi değerlere bakılmalı, hangi doktora gidilmeli?

Unutkanlık için hangi değerlere bakılmalı?

Unutkanlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler şunlardır:

Kan testleri: Kan testleri, unutkanlığın neden olabilecek bazı tıbbi durumların teşhisine yardımcı olabilir. Örneğin, tiroid fonksiyon bozukluğu, B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği anemisi ve diyabet gibi durumlar unutkanlığa neden olabilir.

Nörolojik muayene: Nörolojik muayene, beynin ve sinir sisteminin işleyişini değerlendirmek için yapılır. Bu muayenede, refleksler, koordinasyon, denge ve dikkat gibi faktörler değerlendirilir.

Bilişsel testler: Bilişsel testler, hafıza, dikkat, dil ve problem çözme gibi bilişsel işlevleri değerlendirmek için kullanılır. Bu testler, unutkanlığın ciddiyetinin ve nedeninin belirlenmesinde yardımcı olabilir.

Unutkanlığın değerlendirilmesinde kullanılan bazı spesifik testler şunlardır:

Mini-Mental Durum Testi (MMST): MMST, hafıza, dikkat ve dil gibi bilişsel işlevleri değerlendirmek için kullanılan kısa bir testtir.

Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği (WAIS): WAIS, yetişkinlerin bilişsel işlevlerini değerlendirmek için kullanılan kapsamlı bir testtir.

Luria-Nebraska Bilişsel Değerlendirme Testi (LNNB): LNNB, bilişsel işlevleri değerlendirmek için kullanılan başka bir kapsamlı testtir.

Kalp hızı variabilitesi (HRV): HRV, kalbin düzenliliğini ölçen bir testtir. HRV'nin düşük olması, demans riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Unutkanlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler, unutkanlığın nedenini belirlemeye yardımcı olur. Bu bilgi, uygun tedavinin planlanması için önemlidir.

B12 Vitamini Testi Nedir?

B12 kan testi, vücudun genel B12 vitamini depolarını ölçmek için kan veya idrardaki B12 vitamini miktarını kontrol eden bir testtir. B12 vitamini sinir sisteminin tam işlevinde çalışması, DNA sistemi ve kan hücrelerinin üretimi başta olmak üzere vücudun çeşitli süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu vitamin değer aralığı normalin üzerinde ya da altında olan kişilerin acil tedaviye ihtiyacı bulunur. Çünkü düşük B12 seviyeleri çeşitli nörolojik semptomlara, kilo kaybına, kabızlık ve yorgunluğa neden olur. Bu vitamin değerinin yüksek olması ise diyabet, karaciğer hastalığı ve başka durumların habercisidir.

B12 vitamini, ısıya karşı duyarlıdır ve suda çözünür. Vücut tarafından üretilmeyen bu vitamini içeren besinlerin pişirme süresine dikkat edilmesi ve çok bekletilmemesi önemlidir. Aksi durumda pişirme süresi uzadığında ve yüksek sıcaklık uygulandığında besindeki vitamin kaybı yüksek olur. B12 vitaminin başlıca görevleri bağışıklık sistemini güçlendirme, sinir sisteminin doğru bir şekilde çalışmasını sağlama, kan hücrelerini yapma, sinir tahribatını önleme, vücuttaki hücrelerin oluşumunu ve yenilenmesini sağlama şeklinde sıralanabilir.

B12 Testi Sağlık Ocağında Yapılır mı?

B12 testi hem sağlık ocağı hem de özel ve devlet hastanelerinde yaptırılabilir.







