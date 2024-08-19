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Uyku Keki skandalı: Sosyal medyada gündem olan kekin korkunç yüzü! Bakanlığa şikayet yağınca apar topar hesaplarını kapattılar

İnternet üzerinden satışı yapılan ve "Uyku Keki" adı altında piyasaya sürülen külah kekler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Videolarda, bu kekleri yiyen kişilerin kısa süre içinde kendilerinden geçtikleri, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu ve uyuşukluk hali yaşadıkları görüldü. Uyuşturucu madde içerdiği iddia edilen külah çikolataların satışına yönelik şikayet yağmuru gelinde satışı yapılan ürünün hesapları apar topar kapatıldı.

14:20 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:24 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sakın almayın kabusu yaşarsınız! Uyku keki skandalı
Sakın almayın kabusu yaşarsınız! Uyku keki skandalı

İnternet üzerinden satışı bulunan külah çikolatalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. İçerisinde uyuşturucu nitelikte bir madde olduğu öne sürülen ürünleri satan firma, iddialar sonrası satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu olayın sosyal medyada büyük yankı bulması ve firmanın satış kanallarını kapatması, durumun vahametini ortaya koyuyor.

Bakanlığa şikayet yağınca apar topar sayfalarını kapattılar

İnternet üzerinden satışı yapılan külah keklerin içerisinde uyuşturucu olabileceği iddiaları vatandaşları tedirgin etti. "İnternet üzerinden 1.200 TL'ye satılan külah çikolata ve sakızları tüketenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu, bu ürünleri yiyenlerin uyuşup anında uykuya daldığı paylaşılan videolarda açık bir biçimde görülüyor. İçeriğinde uyuşturucu etkisinde bir maddenin yer aldığı iddia edilen ürünlerle ilgili şikayetler çoğalınca kek, çikolata ve sakızları satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini, külah keklerin içinde uyuşturucu içeren bir madde varsa, bu ürünleri satanların bir an önce yakalanmasını istiyor.


#Uyku Keki
#külah kekler
#Uykukeki külah kek
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