İnternet üzerinden satışı bulunan külah çikolatalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. İçerisinde uyuşturucu nitelikte bir madde olduğu öne sürülen ürünleri satan firma, iddialar sonrası satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu olayın sosyal medyada büyük yankı bulması ve firmanın satış kanallarını kapatması, durumun vahametini ortaya koyuyor.

İnternet üzerinden satışı yapılan külah keklerin içerisinde uyuşturucu olabileceği iddiaları vatandaşları tedirgin etti. "İnternet üzerinden 1.200 TL'ye satılan külah çikolata ve sakızları tüketenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu, bu ürünleri yiyenlerin uyuşup anında uykuya daldığı paylaşılan videolarda açık bir biçimde görülüyor. İçeriğinde uyuşturucu etkisinde bir maddenin yer aldığı iddia edilen ürünlerle ilgili şikayetler çoğalınca kek, çikolata ve sakızları satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini, külah keklerin içinde uyuşturucu içeren bir madde varsa, bu ürünleri satanların bir an önce yakalanmasını istiyor.