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Zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

09:14 - 13/08/2024 mardi
AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı!
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, 48,77 gram sentetik kannabinoid, 12,42 gram esrar, 13,67 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 59 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 bin lira ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler H.O.S, T.T. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 bin uyarıcı hap 8 bin sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'de 37 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 18 bin uyarıcı hap, 8 bin sentetik ecza ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen 5 adrese, eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 37 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 18 bin uyarıcı hap ve 8 bin sentetik ecza ele geçirildi. Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Zanlıların, narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek amacıyla uyuşturucu paketlerinin arasına koydukları balık, operasyon sırasında polis tarafından çekilen görüntülerde yer aldı.


#İl Emniyet Müdürlüğü
#Kırklareli
#uyuşturucu operasyonu
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