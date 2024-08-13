Zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 37 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 18 bin uyarıcı hap, 8 bin sentetik ecza ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen 5 adrese, eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 37 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 18 bin uyarıcı hap ve 8 bin sentetik ecza ele geçirildi. Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Zanlıların, narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek amacıyla uyuşturucu paketlerinin arasına koydukları balık, operasyon sırasında polis tarafından çekilen görüntülerde yer aldı.