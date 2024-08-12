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Düzce'de zehir tacirlerine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 49 şahsa işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

16:25 - 12/08/2024 Pazartesi
IHA
Düzce'de zehir tacirlerine operasyon!
Düzce'de zehir tacirlerine operasyon!
Düzce Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son 1 haftada 37 olaya müdahalede bulunurken, 49 şahsa işlem yapıldı. Aramalarda ise 40 sentetik ecza, 28.8 gram esrar, 60.43 gram metamfetamin, 14 kök kenevir, 125.7 gram bonzai, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram afyon sakızı ve bin 177 gram skunk ele geçirilirken, 4 şahıs tutuklandı.



#Düzce
#uyuşturucu operasyonu
#Emniyet Genel Müdürlüğü
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