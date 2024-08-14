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Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu taciri 7 şüpheli yakalandı.

09:21 - 14/08/2024 Çarşamba
IHA
Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı!
Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıyayla, Yenişehir, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 7 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma 5 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise 122 kök kenevir, 817 gram bonzai, 72 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar ile 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.



#Mersin
#uyuşturucu operasyonu
#zehir tacirleri
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