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Uzaya gidecek adaylar kimler?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23’e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapmışlardı. Uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını son olarak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım açıklamıştı. Buna göre; site 5 milyon kişi tarafından tıklandı. 36 bin kişi kayıt yaptırdı ve 460 kişi ise uzaya götürülebilecek halde.
Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS’ye gönderilecek.