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Uzaya gidecek adaylar belli oldu mu?

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapmışlardı. Başvuruda bulunanlar ise sonuçların ne zaman belli olacağını sorguluyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

14:45 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uzaya gidecek adaylar kimler?

Uzaya gidecek adaylar kimler?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23’e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapmışlardı. Uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını son olarak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım açıklamıştı. Buna göre; site 5 milyon kişi tarafından tıklandı. 36 bin kişi kayıt yaptırdı ve 460 kişi ise uzaya götürülebilecek halde.

Uzaya gidecek adaylarda aranan kriterler neler?

Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS’ye gönderilecek.

  • Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında; 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak- anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor.
  • Ayrıca başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ila 110 kg arasında olması gerekiyor.
  • İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirmeleri geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı testler süreci sonrasında belirlenecek.
  • Adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilerek, 10 yıl süreyle görev yapacak.

İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler bir hayli korkutmaya başladı. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


#uzaya gidecek adaylar
#mustafa varank
#cumhurbaşkanı erdoğan
10 dakika önce
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Uzaya gidecek adaylar belli oldu mu?
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