SORU: Uzaydan çekilmiş bir fotoğrafta Dünya'nın çok büyük bir kısmı sularla kaplıymış, Dünya'da çok az kara varmış gibi görünüyorsa fotoğraf hangisinin üzerindeyken çekilmiştir?





CEVAP: C: Büyük Okyanus

A: Sahra Çölü

B: Asya

C: Büyük Okyanus

D: Hazar Denizi









Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.





Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.





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