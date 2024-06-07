2024 yılı Haziran ayı itibariyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı süreci devam ediyor. MSB'nin 25 bin uzman erbaş alımı için başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu erişime açılmış durumda. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2024 yılında 25 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Peki MSB 25 bin erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılır, kimler başvurabilir? İşte, MSB 25 bin erbaş alımı hakkında merak edilenler...

MBS 25 BİN ERBAŞ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İlköğretim/ortaokul mezunu uzman onbaşı adayları ve en az lise mezunu uzman çavuş adayları için başvurular, personeltemin.msb.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru yoğunluğuna göre planlanarak belirlenen tarihlerde seçim aşaması sınavlarına katılacak.

MBS 25 BİN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı, 25 bin personel alımı başvurusu için önemli bir duyuru yaptı. Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Bu kılavuzda, askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için terhisin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı bulunuyor. Başvurular 3 Haziran'da başlayacak ve 30 Haziran 2024'e kadar devam edecek.

MBS 25 BİN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru süreci, 3 Haziran 2024 saat 11.00'da başlayacak ve 30 Haziran 2024 saat 23.59'da sona erecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru esnasında;

(a) Öğrencilik veya mezuniyet bilgisini, bilgilerim sayfasında yer alan "Eğitim Bilgileri" kısmından "Eğitim Bilgisi Ekle" bölümünden en son mezun olduğu eğitim bilgisinin girilmesi ve "Diploma/Denklik Belgesi" alanına "Diploma (MEB Onaylı) Belgesi"nin,

(b) Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi"nin,

(c) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların "Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi"nin (sözleşme sürelerini gösterecek şekilde) yüklenmesi gerekmektedir.

(2) Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

(3) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

(1) Başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(2) Görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4'üncü maddesi gereği 7'nci hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır.







