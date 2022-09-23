Özgün Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sorusunun yanıtı eğitim programlarının tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin gündemine geldi. Program kapsamda uzman öğretmenlik eğitimlerinin daha önce 5 Eylül itibarıyla bitmesi belirlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla bu eğitimler 9 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav başvuruları uzatıldı mı?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman Öğretmenlik Sınavı 2022: Başvurular ne zaman, sınav tarihi hangi gün?
Uzman öğretmenlik sınavı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları eğitimlerine başlayan 614 bin 390 bin öğretmenin yaklaşık yüzde 99’u eğitimlerini tamamladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak." dedi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınav 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Video eğitimlerinin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler de ayrıca ÖBA'da paylaşıldı. Eğitim başlatıldığında veya ‘Eğitime Devam Et’ seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan ‘Eğitim Hakkında’ kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer aldı. Video içeriklerinin tamamının izlenmesi durumunda‘eğitimi tamamlama şartı’ yerine getirilmiş oldu.

Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

​Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı.
Adanada DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

​Yedi kişi gözaltına alındı.
Diplomasiye bir şans daha

​Türkiye arabulucu oldu, Rus ve Ukraynalı esirler evlerine döndü.

​Putin'in akıl hocası Dugin'den Avrupa'ya uyarı

​İran'ın 'sessiz kalmayacağız' açıklamasının ardından yapıldı
Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!

​Köşeye sıkışmış bir Putin artık daha tehlikeli

​Artık herkes 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor.

​Rus ödeme sistemi “Mir”i kullanan Türk bankalarına tehdit.

​Marmara Denizi'nin ortasında doğal gaz depolama mesaisi.

Haftanın 7 günü Antalya aktarmalı yapılacak.

​47 flamingo çalıp 26'sını öldürdüler.

​İsveç enerji krizine karşı kiliseleri kapatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.