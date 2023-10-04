Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı online mi yapılacak? Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı nasıl yapılacak? Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları' yazılı sınavının 19 Kasım’da yapılacağını duyurdu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı çevrimiçi mi yapılacakB

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı online mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım tarihindeki 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları' yazılı sınavının çevrimiçi olacağını duyurdu.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav sonuçları 24 Kasım'dan itibaren MEB'in resmi sitesinden ilan edilecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı saat kaçta başlayacak, sınav ne kadar sürecek?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, bugün 23.59'da tamamlanacak. Sınav, 19 Kasım'da 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Çevrimiçi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Öğretmenler Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavından yanlış doğruyu götürüyor mu?

Sınavın değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı süresi kaç dakika?

Sınavın içeriği ve puanlama:

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Sınav sonucuna göre 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler?

Uzman öğretmenlik sınavı konuları:

Ölçme ve değerlendirme

Öğretim yöntem ve teknikleri

Eğitimde program geliştirme

Sınıf yönetimi

Öğrenme ve öğretme

Ölçme ve değerlendirme

Başöğretmenlik sınavı konuları hangileri?

Başöğretmenlik sınavı konuları:

Ölçme ve değerlendirme

Öğretim yöntem ve teknikleri

Eğitimde program geliştirme

Sınıf yönetimi

Öğrenme ve öğretme

Ölçme ve değerlendirme

Eğitimde araştırma ve geliştirme