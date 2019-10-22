Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alacak

Uzman Yardımcısı kadrolarına başvurmak isteyenlerin, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmaları ve İngilizce'den 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puana veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puana sahip olmaları gerekmektedir.

Başvurular, 13 Kasım 2019 tarihine kadar yapılabilir.

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