Kalp hastalıklarına karşı koruyucu, vücuttaki iltihaplanmaları azaltan vitamin deposu siyah üzüm suyu diyabete karşı da oldukça etkilidir. Çocukluk döneminden itibaren tüketilmeye başladığında siyah üzüm suyu yaşla birlikte ortaya çıkan kemik erimesi gibi problemlerin önüne geçer.

ÜZÜM SUYU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

-Siyah üzüm

-Şeker

-Su (isteğe bağlı)

ÜZÜM SUYU YAPILIŞI

İlk olarak üzümleri güzelce yıkayın ve bir tencereye alın. Kaynamaya başlamadan önce üzümün tadına bakmanızı tavsiye ederiz. Böylece şeker miktarını ona göre ayarlamış olursunuz. Tencereye aldığınız üzümleri kaynamaya bırakın. Orta ateşte kaynayan üzümler bir bir patlayacaktır. Üzümler tamamen yumuşayıp patladıktan sonra bir süzgeçten geçirin ve tortusunu bir kenara ayırın. Suyunu tekrar ocağa alın ve şeker ilave edin. Eğer üzüm tadının yoğun olmasını istiyorsanız ekstra su eklemenize gerek yok. Tadını hafifletmek için su ilave edebilirsiniz. Yine şekersiz tercih etmek isterseniz de şeker eklemenize gerek yoktur.

ÜZÜM SUYU NASIL SAKLANIR?

Evde siyah üzüm suyu cam kavanozda saklanacaksa sıcakken kavanozlara konmalı ve ağzı sıkıca kapanmalıdır. Eğer plastik şişelerde saklanacaksa soğumasını beklemelisiniz.

ÜZÜM SUYU FAYDALARI NELER?

Üzüm suyu oldukça şifalı bir içecektir. En bilinen özelliği içerdiği antioksidanlarla kan yapıcı olmasıdır. Kalp hastalıklarına yatkın olan kişilere de özellikle önerilen bir içecek olan üzüm suyu, 7’den 70’e tüketilmesi önerilir. A vitamini, B vitamini, C vitamini, potasyum ve demir açısından çok zengin olan üzüm suyu hastalıklara karşı koruma kalkanı görevi görür. Alternatif tıpta da kullanılan üzüm suyunun faydaları saymakla bitmez. Tam bir vitamin ve sağlık deposu olan üzüm suyunun işte bazı faydaları:

Üzüm suyu kalbi kötü kolesterolden korur.

Üzüm suyu bağışıklığı artırır hastalıklardan korur.

Üzüm suyu kalp tıkanıklığını önler.

Üzüm suyu metabolizmanın çalışmasını ve gelişmesini sağlar.

Üzüm suyu kilo vermeye yardımcı olur.

Üzüm suyu cildi güneşten korur, yaşlanmayı engeller ve cildi yumuşatarak elastikiyet kazandırır. Aynı zamanda cilt tonunun eşitlenmesine de yardımcı olur.

Üzüm suyu saç dökülmesini önler. Saçlara doğal bir parlaklık verir, kepek probleminin azalmasına yardımcı olur.

Üzüm suyu kemik gelişimini destekler.

Üzüm suyunun alerjilere de etkisi vardır. Özellikle vücutta oluşan kaşıntılarda üzüm suyunun etkisi gözlemlenmiştir.

Üzüm suyu hazımsızlığa ve migrene çok iyi gelir.

Üzüm suyu böbrek rahatsızlıklarına ve astıma çok iyi gelir.

Üzüm suyu bağırsakları da rahatlatır.

Düzenli olarak tüketildiğinde üzüm suyu karaciğerdeki zararlı hücrelerin birikmesini önler.

Üzüm suyunun içerisindeki şeker çok çabuk vücuda karışır böylece enerji sağlar.

İşte üzüm suyunun ciltten saça, saçta vücut sağlığına iyi geldiği birçok yer vardır. Çok faydalı bir içecektir.

Kansızlık problemi yaşayan bireylere özellikle tüketilmesi de önerilir. Hem meyveyi yiyerek hem de suyunu içerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Şeker hastası bireylerin tüketirken porsiyona dikkat etmesi gerekir çünkü üzüm suyu oldukça şekerli bir içecektir. Aynı zamanda kilo problemi yaşayan bireyler de tüketirden porsiyon kontrolü yapmalıdır. Kan ve damar hastalıklarına sahip bireylerin de günde bir bardak içmesi önerilir.,



