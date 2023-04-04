Vakıfbank personel alımı için sınava katılan adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 19 Mart'ta gerçekleşen sınavın sonuçları için Nisan ayının ilk haftası işaret edilirken adaylar, sonuçları bekliyor. Peki, Vakıfbank personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.

Vakıfbank memur alımı sınav sonuçları https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login adresinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenecekler. Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru içinsistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihleraralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemierişime kapatılacaktır.