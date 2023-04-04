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Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıfbank personel alımı için 16-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından adaylar 19 Mart Pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde sınavlara katıldılar. Peki, Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte Vakıfbank sınav sonucu sorgulama ekranı...

16:22 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Vakıfbank personel alımı

Vakıfbank personel alımı

Vakıfbank personel alımı için sınava katılan adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 19 Mart'ta gerçekleşen sınavın sonuçları için Nisan ayının ilk haftası işaret edilirken adaylar, sonuçları bekliyor. Peki, Vakıfbank personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

VAKIFBANK PEROSNEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Vakıfbank memur alımı sınav sonuçları https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login adresinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenecekler. Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru içinsistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihleraralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemierişime kapatılacaktır.

Sınav sonucu itirazlarının incelenmesinin ardından olası değişimler ve kesinleşmiş sınav sonucu aynı link üzerinden 07.04.2023 tarihinden adaylara ilan edilecektir. Buna göremülakata katılmaya hak kazanan adaylar nihai yazılı sınav sonucunun ilanından itibarenVakıfbank'ın mülakata ilişkin duyurusunu takip etmelidir. (Mülakat tarihi, saati, yeri veadayların yanlarında getirmesi gereken belgelere ilişkin duyuru Vakıfbank tarafındanyapılacaktır.)



#vakıfbank
#vakıfbank personel alımı
#vakıfbank sınav sonucu
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