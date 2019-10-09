Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM sonuçları için başvuruda bulunan ortaöğretim öğrencilerinin geri sayımı başladı. Yükseköğretim öğrencileri ise sonuçlar için bir süre daha bekleyecek. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğrencilere aylık ne kadar burs ödenecek?

VGM BURS BAŞVURULARI SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ

Başvuruda bulunan öğrencilere sonuçların hangi tarihte açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da sonuçların önümüzdeki günlerde adaylara duyurulması bekleniyor. Yükseköğretim öğrencilerinin başvuruları ise 30 Ekim’e kadar devam edeceği için onların sonuçlarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor.

VGM AYLIK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim öğrencilerine aylık 60 TL’lik bir ödeme yaparken bu miktar yükseköğretim öğrencilerinde 250 TL’ye çıkıyor. Yurt dışından gelerek Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu yükseköğretim öğrencilerine ise aylık 500 TL’lik bir ödeme yapılıyor.