Van Valiliği, bölge genelini etkisi altına alacak soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili değerlendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Van , Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinin Perşembe gününden itibaren kar yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Van’da hava nasıl olacak?

Açıklamaya göre, Perşembe öğle saatlerinde Muş ve Bitlis’te, akşam saatlerinden itibaren ise Van ve Hakkâri’de kar yağışı başlayacak. Özellikle yüksek kesimlerde ve karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Güzeldere vb.) kar yağışının bölgesel olarak yoğun şekilde etkili olması bekleniyor.

Van'da bugün hava nasıl olacak?

12 Aralık 2024 Perşembe günü Van hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 7° C, nem oranı % 57, rüzgar 5km/s ve Bulutlu olması bekleniyor. Van yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 1° C, Karlı olması bekleniyor.

Kar yağacak mı?

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 6-10 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Muş ve Bitlis’te Perşembe gece, Van’da Cuma akşam ve Hakkâri’de Cumartesi akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Valilik, vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, tüm olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı. Vatandaşların olumsuzluklardan etkilenmemesi adına dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi.



