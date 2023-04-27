Van seçim sonuçları
Van seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BURHAN KAYATÜRK
2 KAYHAN TÜRKMENOĞLU
3 ABDULAHAT ARVAS
4 AZAD KARTAL
5 SELMA BİÇEK
6 MUHAMMED ÇALAĞAN
7 ÖMER FARUK KARAKURT
8 MUHAMMED AFFAN ORHAN
CHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SERACETTİN BEDİRHANOĞLU
2 ERCAN ÇİÇEK
3 AZİZ ÖREK
4 MUHLİS ORHAN
5 MERAL AYHAN
6 NURTEN TAŞ
7 SÜLEYMAN KUŞMAN
8 MEHMET KAVAL
MHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 YAHYA CANCAN
2 AYHAN KAHRAMAN
3 FATİH ŞAHİN
4 ABDULSELAM ARVAS
5 SUNULLAH KELEŞ
6 ABDULHAKAN ÜÇDA
7 ABDULAZİZ GÜLBAY
8 SERPİL ALAN TAŞKIRAN
YEŞİL SOL PARTİ (YSP) VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 PERVİN BULDAN
2 ZÜLKÜF UÇAR
3 GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
4 SİNAN ÇİFTYÜREK
5 GÜLDEREN VARLİ
6 MAHMUT DİNDAR
7 HAVİN KİYE
8 TAYLAN ERTAŞ
11 ÖZLEM PARLAK
MEMLEKET PARTİSİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HALUK TERZİOĞLU
2 MEHMET VEYSİ METİN
3 HİDAYET ERDOĞAN
4 NEVZAT KOÇ
5 YUNUS ACAR
6 AZMİ ERTEK
7 CENGİZ DURĞUN
8 EMİRCAN AVCI
2023 seçimleri Ordu seçim sonuçları
Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Van seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 58,4’ünüi alırken, Van Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 35,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,5’ini, Meral Akşener ise oyların yüzde 0,9’unu aldı.
Van milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Van oy oranı % 34,8 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 4,7’sini aldı. CHP ve İYİ Parti Van’da milletvekili çıkaramadı. HDP Van’da 5 milletvekili çıkardı.
Van’da hangi parti ne kadar oy aldı? Van’da hangi parti kazandı?
- HDP % 59,3
- AK Parti % 31,8
- MHP % 3,1
- CHP % 2,6
- İYİ Parti % 1,3
Van yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
HDP’nin Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan oyların % 53,83’ünü alırken, AK Parti adayı Necdet Takva ise oyların % 40,51’ini aldı.
VAN’IN İLÇELERİ NELER?
Van’da seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle; Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray.
VAN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
1 milyon 200 bini aşkın nüfusa sahip Van nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Van’dan tam 8 milletvekili çıkacak.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1