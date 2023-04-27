2023 Seçim sonuçları için heyecan artıyor. Erzurumlular da sabırsızlıkla seçim sonuçlarını bekliyor. Seçim yasakları sona erdiğinde vatandaşlar, 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını buradan anlık olarak takip edecek. Vatandaşlar Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan’a cumhurbaşkanı seçimi için evet oyunu kullanırken 28. dönem milletvekili seçimleri için ise seçime girecek 24 siyasi partinin logosu altındaki kutucuğa tercih mührünü basacak. İşte Erzurum AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP seçim oy oranları ile milletvekili sayıları ilçe ilçe seçim sonuçları.